2018-09-29T14:04:30+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" уступил "Уралу"

Матч завершился со счетом 2:1
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Фото: ПФК «Арсенал» ТулаФото: ПФК «Арсенал» Тула
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29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» в девятом туре РПЛ встретились «Урал» и «Арсенал». В этом сезоне тульская команда еще ни разу не побеждала на выезде.

На 27 минуте Сергей Ткачев открыл счет в этой встрече - 1:0. На 65 минуте оружейники пропустили мяч в свои ворота. Фидлер сделал пас на Эль-Кабир, который был в офсайде, однако судья не остановил игру. Марокканец вошел в штрафную и отдал мяч на Панюкова - 1:1.

На 85 минуте Панюков отправил второй мяч в ворота туляков - 2:1. «Арсенал» не смог сегодня реализовать свои моменты. Вратарь "Урала" отбивал практически все мячи.

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