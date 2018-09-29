Тульский "Арсенал" уступил "Уралу"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-29T14:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» в девятом туре РПЛ встретились «Урал» и «Арсенал». В этом сезоне тульская команда еще ни разу не побеждала на выезде.

На 27 минуте Сергей Ткачев открыл счет в этой встрече - 1:0. На 65 минуте оружейники пропустили мяч в свои ворота. Фидлер сделал пас на Эль-Кабир, который был в офсайде, однако судья не остановил игру. Марокканец вошел в штрафную и отдал мяч на Панюкова - 1:1.

На 85 минуте Панюков отправил второй мяч в ворота туляков - 2:1. «Арсенал» не смог сегодня реализовать свои моменты. Вратарь "Урала" отбивал практически все мячи.