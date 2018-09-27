Погода в Туле 28 сентября: дождь и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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Ночью 28 сентября 2018 года в Туле и Тульской области облачно.
Синоптики обещают дождь. Ветер прогнозируется северо-западный с порывами 7-12 м/с., местами порывы 12-17 м/с.
Днем также облачно, но уже с прояснением.
Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 9 мм).
Ветер западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днtм +8…+13°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.