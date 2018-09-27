2018-09-27T14:13:50+03:00
Общество

В Тульской области зарегистрировано 98 случаев бешенства среди животных

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Плавском районе
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области продолжается широкомасштабное распространение бешенства среди животных. На 25 сентября зарегистрировано 98 случаев. Показатель в 3 раза выше того же периода прошлого года. Из 98 случаев бешенства 61 зарегистрирован среди домашних кошек и собак (62,2%), 19 случаев среди диких животных (19,4%), 16 случаев среди бродячих животных (16,4%), 2 случая среди крупного рогатого скота (2 %).

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Плавском районе (13 случаев), в Белевском районе и г.Туле (по 12 случаев), Узловском районе (11 случаев).

Последний случай заболевания гидрофобией, которую провоцирует бешенство, на территории Тульской области зарегистрирован в 1999 году. Вместе с тем, ежегодно регистрируется свыше 4 тысяч случаев укусов людей животными, большая часть из которых наносится собаками и кошками.

За 8 месяцев этого года зарегистрировано 3 960 случаев укусов животными, что на 11,7% выше аналогичного периода прошлого года, причем около 40% укусов приходится на долю бродячих собак и кошек.

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