2018-09-27T10:34:41+03:00
Общество

Тульский экзотариум готов к приему постояльцев

Через несколько дней они начнут заселять вольеры и террариумы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульский экзотариум готов к приему постояльцев. Через несколько дней они начнут заселять вольеры и террариумы. После обязательного 30-дневного карантина экзотариум распахнет свои двери для посетителей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Новое здание уже посетила комиссия, принимающая строительные работы. По итогам проверки все технические системы и эксплуатационные характеристики признаны отвечающими проекту. Выявлен ряд мелких недочетов, они будут ликвидированы уже на следующей неделе.

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