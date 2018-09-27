Тульский экзотариум готов к приему постояльцев
Через несколько дней они начнут заселять вольеры и террариумы
Фото: Алексей ФОКИН
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Тульский экзотариум готов к приему постояльцев. Через несколько дней они начнут заселять вольеры и террариумы. После обязательного 30-дневного карантина экзотариум распахнет свои двери для посетителей.
Фото: Алексей ФОКИН
Новое здание уже посетила комиссия, принимающая строительные работы. По итогам проверки все технические системы и эксплуатационные характеристики признаны отвечающими проекту. Выявлен ряд мелких недочетов, они будут ликвидированы уже на следующей неделе.