2018-09-27T10:07:08+03:00
Общество

Прокурор Зареченского района Тулы ответит на вопросы читателей "Комсомолки"

Прямая линия с Артуром Зенкиным пройдет 3 октября
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Прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин ответит на вопросы читателей "Комсомолки"Прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин ответит на вопросы читателей "Комсомолки"
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В среду, 3 октября, с 16:00 до 17:00, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия прокурора Зареченского района Тулы Артура Зенкина.

- Куда можно обратиться, если не выплачивают зарплату?

- Что делать, если управляющая организация не реагирует обращения?

- В каких случаях выплата премии является правом работодателя, а в каких его обязанностью?

На эти и другие вопросы Артур Николаевич ответит по телефону: (4872) 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.

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