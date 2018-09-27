Прокурор Зареченского района Тулы ответит на вопросы читателей "Комсомолки"
Прямая линия с Артуром Зенкиным пройдет 3 октября
Прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин ответит на вопросы читателей "Комсомолки"
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В среду, 3 октября, с 16:00 до 17:00, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия прокурора Зареченского района Тулы Артура Зенкина.
- Куда можно обратиться, если не выплачивают зарплату?
- Что делать, если управляющая организация не реагирует обращения?
- В каких случаях выплата премии является правом работодателя, а в каких его обязанностью?
На эти и другие вопросы Артур Николаевич ответит по телефону: (4872) 50-12-77.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы по электронной почте: kp@tula-pressa.ru.