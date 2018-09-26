2018-09-26T16:36:33+03:00
Общество

Погода в Туле 27 сентября: плюс 13 градусов и небольшой дождь

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ночью 27 сентября в Туле пройдет дождь. Ветер северо-западный 7 м/с. Местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +4 °С.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +13°С. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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