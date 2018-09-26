Начальник УФСИН Юрий Краснов ответит на вопросы туляков
27 сентября состоится «прямая линия»
Фото: Алексей ФОКИН
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Начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Александрович Краснов ответит на вопросы жителей региона. «Прямая линия» будет работать 27 сентября с 15:00 до 16:00.
В работе «прямой линии» вместе с начальником УФСИН примут участие представители Общественной наблюдательной комиссии Тульской области и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС.
Позвонить на «прямую линию» можно будет по телефону 8(4872) 32-69-00 с 15:00 до 16:00.