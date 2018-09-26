Начальник УФСИН Юрий Краснов ответит на вопросы туляков

Юнус-Бек Евкуров: Когда мы с Рамзаном Кадыровым сели и разобрались, нам самим стало стыдно, что 25 лет территорию делили...

Об этом генерал-майор, Герой России, глава Ингушетии рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]