Туляки: В часы пик невозможно уехать, маршруток нет

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-26T10:05:21+03:00

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К нам в редакцию обратились раздосадованные туляки. По их словам, уже с начала сентября на дорогах города стало меньше общественного транспорта, как коммерческого, так и муниципального.

- Утром и вечером в часы пик невозможно уехать, маршруток нет! - кричат в один голос туляки. - На остановках толпа народу мерзнет. Когда приезжает первый за полчаса ожидания микроавтобус, в нем просто не находится места для всех, кому надо доехать до работы или учебы. Липнем друг к другу как селедки в банке!

Конкретно речь идет об автобусах маршрутов №№ 35, 51, 55, 161, 26. Хотя туляки уверены, что найдутся и другие городские перевозчики, в работе которых есть нарушения.

- Когда за ними пристально следили в администрации, транспорт ходил как часы, - отмечают горожане. - Теперь, когда чуть-чуть дали свободы - совсем распустились!