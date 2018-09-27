2018-09-26T09:45:04+03:00
Происшествия

31-летний туляк проведет за решеткой 9,5 лет за убийство супруги

Первое уголовное дело в Тульской области, рассмотренное в районном суде с участием присяжных заседателей, завершилось обвинительным вердиктом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Собранные следователем следственного отдела по Привокзальному району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему туляку. Его обвиняют в убийстве.

11 июня в одной из квартир дома № 38/15 по ул. Оружейной между пьяными супругами произошла ссора. Вооружившись ножом, мужчина начал наносить жене удары в шею. Также он бил жену тупым твердым предметом в лицо, шею, грудную клетку, верхних и нижних конечностей, пока женщина не перестала подавать признаки жизни.

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил обвиняемому 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Отметим, что это первое уголовное дело в Тульской области, рассмотренное в районном суде с участием присяжных заседателей.

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