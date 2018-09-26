Мальчику отрезало пальцы качелями в Узловой: прокуратура требует снести опасные детские площадки

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-26T09:22:37+03:00

Местная администрация должна либо принять детские площадки в муниципальную собственность или при наличии оснований демонтировать детские площадки, которые не соответствуют ГОСТам

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Напомним, 1 сентября восьмилетний мальчик частично лишился пальцев на детской игровой площадке в поселке Партизан. По данному факту по указанию прокурора Тульской области Узловская межрайонная прокуратура провела проверку.

Также с участием главы администрации МО Шахтерское Узловского района проверили на предмет безопасности и другие игровые площадки, расположенные на территории муниципального образования.

Ее результаты подтвердили: цепные качели, песочница-домик, качели-лошадки и горка, расположенные на злополучной детской игровой площадке в п. Партизан по ул. Первомайская, 6 находятся в неудовлетворительном состоянии. На однопролетных качелях не защищены острые металлические элементы, качели-лошадки неустойчивы.

У детской площадки отсутствует собственник. В реестре муниципального имущества Шахтерского указанные элементы не значатся. Именно поэтому они не обслуживаются, а ежегодное обследование не производится.

В ходе проверки площадки также на детской площадке не нашли информационные таблички с указанием правил и возрастных требований при использовании игрового оборудования, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, знак о запрете курения.

Аналогичные нарушения выявили при осмотре игровых элементов в поселке Дубовка на ул. Центральная д. 19; на придомовой территории домов №14, 16 по улице Гастелло в поселке Дубовка Узловского района.

Все элементы детских игровых площадок не имеют собственника, установлены на муниципальной земле. Техническое обслуживание данных детских площадок администраця МО Шахтерское не проводит, на балансе имущества местной администрации они не значатся, в реестр муниципального имущества не включены.

- Состояние детских площадок не соответствует требованиям безопасности детей их жизни и здоровью. Однако администрацией МО Шахтерское, не приняты меры направленные на благоустройство территории в части приведения детских площадок в соответствие с требованием законодательства, вопрос о принятии детских игровых площадок в муниципальную собственность и их обслуживание не решен, - сообщили в прокуратуре Тульской области.

По результатам проверки в адрес главы администрации МО Шахтерское Узловского района межрайонная прокуратура внесла представление. Чиновники должны будут незамедлительно устранить выявленные нарушения, решить вопрос о принятии детских игровых площадок в муниципальную собственность или при наличии оснований демонтировать детские игровые площадки, которые не соответствуют ГОСТам. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, виновных в указанных нарушениях.

Сейчас следователи по факту ЧП с 8-летним мальчиком проводят доследственную проверку. Ее результаты Узловская межрайонная прокуратура взяла на контроль.

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