2018-09-25T17:01:34+03:00
Происшествия

Житель Большой Тулы заплатит 40 тысяч рублей за покушение на дачу взятки полицейскому

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя п. Плеханово. Он признан виновным в покушении на дачу взятки.

Вечером, оказавшись с двумя мигрантами в ОП «Дубенское», он лично передал начальнику отдела по вопросам миграции МОМВД России «Суворовский» взятку в размере 3 000 рублей. За это он хотел, чтобы в отношении иностранцев не составляли протоколы об административном правонарушении. Однако начальник отдела отказался принять взятку.

Судом назначено наказание в виде штрафа 40 000 рублей.

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