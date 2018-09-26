2018-09-25T16:52:38+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина заплатит штраф за размещение экстремистских песен

Их массовое распространение запрещено
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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УФСБ России по Тульской области установлено, что 26-летний житель Веневского района на свой странице в "Вконтакте" разместил песни, признанные решениями судов экстремистскими. Их массовое распространение запрещено. Доступ к аудиозаписям открыт для любого заинтересованного лица.

Прокурор Веневского района в отношении мужчины вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Суд признал 26-летнего жителя Веневского района виновным. Ему назначен штраф в размере 1500 рублей.

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