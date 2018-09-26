В Тульской области мужчина заплатит штраф за размещение экстремистских песен

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-25T16:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

УФСБ России по Тульской области установлено, что 26-летний житель Веневского района на свой странице в "Вконтакте" разместил песни, признанные решениями судов экстремистскими. Их массовое распространение запрещено. Доступ к аудиозаписям открыт для любого заинтересованного лица.

Прокурор Веневского района в отношении мужчины вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Суд признал 26-летнего жителя Веневского района виновным. Ему назначен штраф в размере 1500 рублей.