2018-09-25T16:45:41+03:00
Происшествия

В Тульской области молодой человек с банковского счета однокурсника снял 20 тысяч рублей

Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд признал виновным 19-летнего молодого человека виновным в краже. Вместе со своими знакомыми находился в общежитии техникума в Ефремове. Его однокурснику на банковскую карту в этот день перечислили деньги.

Из спортивной сумки он похитил банковскую карту и обналичил в банкомате торгового центра 20 тысяч рублей, которые потратил на спиртное и продукты питания. Материальный ущерб для потерпевшего является значительным, так как он не работает, семьи не имеет.

В ходе проведения предварительного следствия похищенные деньги частично возвращены в сумме 6 850 рублей.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке, вину молодой человек признал полностью.

Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей в доход государства.

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