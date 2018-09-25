В Тульской области молодой человек с банковского счета однокурсника снял 20 тысяч рублей

25 Сент. 23:00 2018-09-25T16:45:41+03:00

Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей

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Суд признал виновным 19-летнего молодого человека виновным в краже. Вместе со своими знакомыми находился в общежитии техникума в Ефремове. Его однокурснику на банковскую карту в этот день перечислили деньги.

Из спортивной сумки он похитил банковскую карту и обналичил в банкомате торгового центра 20 тысяч рублей, которые потратил на спиртное и продукты питания. Материальный ущерб для потерпевшего является значительным, так как он не работает, семьи не имеет.

В ходе проведения предварительного следствия похищенные деньги частично возвращены в сумме 6 850 рублей.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке, вину молодой человек признал полностью.

Ему назначен штраф в размере 105 тысяч рублей в доход государства.