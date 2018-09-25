Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-25T15:32:08+03:00

Температура в жилом помещении должна быть не ниже + 18 градусов

Изменить размер текста: A A

Промозглая погода приблизила старт отопительного сезона в оружейной столице. По закону, чтобы в домах начали включать отопление, среднесуточная температура должна продержаться на уровне плюс 8 градусов в течение 5 дней. С учетом прогнозов Росгидрометеоцентра муниципалитетам рекомендовано быть готовыми к началу отопительного сезона с 28 сентября.

Штаб по пуску тепла

В квартирах туляков начнут топить уже со следующей недели. После объявления о начале отопительного сезона (1 октября) в течение 5 дней все котельные приступят к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение 10 дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

В городской администрации сообщили, что все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Гидравлические испытания проведены на 3 056 МКД. С 24 сентября организована работа штаба по пуску тепла в социальные и жилые объекты. Он отслеживает ситуацию по подключению многоквартирных домов и социальных объектов к теплу.

Кроме того, организована работа горячих линий во всех округах. Они работают ежедневно с 9:00 до 18:00, а с начала отопительного сезона с 8:00 до 20:00. Также на холодные батареи нужно жаловаться в свою управляющую компанию.

Заявки на подключение тепла

Уже сейчас первыми согреваться начали детсады, школы и больницы. С 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла.

Батареи нагрелись в детском саду №84, МБУДО «Центр внешкольной работы», Женской консультации №1, хрущевской школе, детском саду в поселке Федоровка, детском саду в п. Прилепы, МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» в пос. Барсуки.

Подано тепло в тульский родильный дом № 1 имени В. С. Гумилевской, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии», детский сад №71, ГУЗ «Тульский Областной Специализированный Дом Ребенка № 1».

К зиме готовы

В целом по Тульской области к зиме готовы все объекты социальной сферы, более 10 тысяч домов с центральным отоплением.

Управляющие компании провели комплекс подготовительных и проверочных работ, необходимых для подготовки многоквартирных домов к бесперебойной подаче тепла. Вместе с тем, еще ведется проверка систем вентиляции в 70 домах Заокского района. Из 1 094 многоквартирных домов Киреевского района управляющие компании подготовили к началу отопительного сезона 880 домов.