2018-09-25T14:36:59+03:00
Происшествия

В Туле экипаж ДПС зацепил 77-летнего пенсионера

Пожилой мужчина вышел на проезжую часть в запрещенном месте
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тула ЖестьФото: Тула Жесть
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В Туле на улице Металлургов экипаж ДПС зацепил 77-летнего пенсионера. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками на зеленый сигнал светофора по служебной необходимости.

Пожилой мужчина вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал. Пенсионер упал и получил травму головы. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Бригада медиков доставила мужчину в больницу. Установлено, что полицейские ДПС были трезвы.

Назначена служебная проверка. Устанавливаются все детали произошедшего и обстоятельства падения пешехода. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения.

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