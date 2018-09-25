Телефоны "горячих линий" УК и ресурсоснабжающих организаций Тулы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-25T11:32:36+03:00

Список телефонов, по которым туляки могут обратиться с вопросами о начале отопительного сезона 2018-2019

Публикуем список телефонов, по которым туляки могут обратиться с вопросами о начале отопительного сезона 2018-2019

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В Туле начали работу телефоны «горячих линий» по отопительному сезону. Они будут работать до тех пор, пока во все дома города не поступит тепло.

Публикуем список телефонов, куда туляки могут обратиться по вопросам начала отопительного сезона 2018-2019:

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