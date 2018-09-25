2018-09-25T09:41:13+03:00
Общество

Из кранов в домах жителей Красной Узловой годами идет оранжевая вода

Воду в микрорайоне отключают то на несколько часов, то на несколько суток, то на неделю
Виктория ЯКУШИНА
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Фото жителей микрорайона Красная УзловаяФото жителей микрорайона Красная Узловая
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- Точно в каменном веке! - негодуют жители микрорайона Красная Узловая города Узловой Тульской области. Вот уже несколько лет в своих домах они не могут нормально приготовить пищу, постирать вещи. Причина тому - водопроводная вода цвета апельсиновой газировки.

Воду в микрорайоне отключают то на несколько часов, то на несколько суток. В мае 2018 года и вовсе отключили на неделю. Как включают - из крана идет отвратительного вида жидкость, ржавого цвета, мало похожая на безопасную.

Фото жителей микрорайона Красная Узловая

Фото жителей микрорайона Красная Узловая

- Есть результат экспертизы проб питьевой воды, где черным по белому написано, что вода не соответствует нормам питьевой, - отмечает местная жительница. - Но в администрации - только отписки. Ничего не меняется годами!

По мнению жителей микрорайона, глава МО Узловский район попросту не хочет обратиться к губернатору с просьбой решить проблему жителей Красной Узловой.

В настоящее время местные организовали массовый сбор подписей для обращения к Алексею Дюмину.

Фото жителей микрорайона Красная Узловая

Фото жителей микрорайона Красная Узловая

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