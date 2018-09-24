2018-09-24T16:36:12+03:00
Общество

Погода в Туле 25 сентября: дождь и шквалистый ветер

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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25 сентября 2018 года в Туле и области облачно с прояснениями.

Ночью небольшой, местами умеренный дождь.

Днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).

Ветер ночью синоптики обещают юго-западный, днем западной четверти с порывами 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по Тульской области ночью +4…+9°С, днем +7…+12°С.

Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 4000 м.

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