2018-09-24T16:36:12+03:00
Общество

В Новомосковске пожарный спас бабушку с детьми из горящей квартиры

Благодаря, казалось бы, простым действиям Владимира Князева удалось спасти человеческие жизни
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В адрес начальника ГУ МЧС России по Тульской области от Надежды Рыбка поступило благодарственное письмо на работу пожарных Новомосковска.

14 сентября 2018 года в 13:30 в службу спасения очевидец сообщил о пожаре по адресу: город Новомосковск, улица Садовского, дом 43.

К месту вызова были направлены два отделения пожарно-спасательной части №25 на автоцистернах и автолестница, дополнительно было выслано подразделение «Брандмауэр».

Спустя три минуты первые подразделения прибыли к горящему дому.

Оказалось, полыхает трехкомнатная квартира на третьем этаже, а подъезд сильно задымило.

Незамедлительно были сформированы два звена газодымозащитной службы на тушение пожара и на проверку верхних этажей для проведения эвакуации проживающих людей.

В этот момент к спасателям обратилась взволнованная женщина и сообщила, что в её квартире, расположенной на седьмом этаже, находятся двое малолетних детей и бабушка.

Из-за сильного задымления в подъезде они не смогли покинуть квартиру.

Было принято решение в первую очередь спасти людей из опасного места.

По автолестнице, установленной в окно кухни седьмого этажа, в квартиру поднялся начальник Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона капитан внутренней службы Владимир Князев, где обнаружил обеспокоенную бабушку с детьми.

Квартира уже начала наполнятся едким дымом, поэтому мужчине пришлось намочить полотенца и приложить к лицам жильцов, после чего он вывел людей на балкон, где находился с ними до прибытия своих коллег.

Благодаря, казалось бы, простым действиям начальника гарнизона удалось спасти человеческие жизни.

Владимир Князев

Владимир Князев

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