Туляки могут задать вопрос неврологу
В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Юлия Рощупкина
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В четверг, 27 сентября 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-неврологом «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлией Рощупкиной.
- Как бороться с повышенным холестерином?
- От чего появляется звон в ушах?
- Опасные мурашки
- Головная боль, как с ней справиться?
- Обязательно ли делать МРТ при болях в спине?
На эти и другие вопросы Юлия Владимировна ответит с 16:00 до 17:00.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты: kp@tula-pressa.ru.
Телефон для туляков и жителей области (4872) 50-12-77.