Куда обращаться, если возникли проблемы с отоплением в Туле

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-24T11:24:31+03:00

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На территории Тульской области стартует отопительный сезон 2018-2019.

В течение 3-х дней с начала отопительного сезона на сайте администраций муниципальных образований и сайте «Открытый регион 71» (or71.ru) размещаются графики запуска объектов систем теплоснабжения.

Так же информация о сроках начала подачи тепловой энергии во внутридомовые системы теплоснабжения размещается управляющими организациями на подъездах жилых домов.

Если у вас возникают вопросы или проблемы в связи с подачей тепла, вам необходимо обратиться за справкой и помощью по следующим каналам связи в указанной очередности:

1. В управляющую организацию (управляющая компания, председатель ТСЖ). Круглосуточно.

2. Если проблема не решена, звоните на «горячую линию» по прохождению отопительного сезона администрации муниципального образования. Используйте также телефон ЕДДС или ресурсоснабжающих организаций. Круглосуточно.

3. Так же можно обратиться в отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время).

Информацию о контактах управляющих организаций можно уточнить на официальном сайте «ГИС ЖКХ», для этого необходимо перейти во вкладку «Реестр поставщиков информации», а затем через поиск выбрать интересующую управляющую организацию. В появившейся карточке организации будет доступна информация о контактном телефоне диспетчерской службы.

На сайтах администраций муниципальных образований и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области размещены телефоны «горячих линий» по прохождению отопительного сезона, в рамках которых осуществляется информирование граждан о сроках начала и ходе отопительного сезона.

Горячая линия:

8(4872) 47-20-34,47-20-37 или 1391 - ЕДСС Тула

(4872) 56-54-54 - ООО "Аварийно-диспетчерская служба города Тулы"

Телефоны администрации:

8-919-081-23-09 (8.00-20.00)-управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

8(4872)36-30-90 (8.00-20.00)-Центральный ТО

8(4872)47-16-68 (8.00-20.00)-Зареченский ТО

8(4872)24-71-74 (8.00-20.00)-Привокзальный ТО

8(4872)41-06-49, 41-73-40 (8.00-20.00)- Пролетарский ТО

8(4872)30-18-84, 30-17-11(8.00-20.00)-Советский ТО