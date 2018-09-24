СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-24T09:40:14+03:00

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Тула вошла в ТОП-5 самых футбольных городов России. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам посещаемости матчей 8 тура.

Помимо Тулы в первую пятерку городов по популярности футбола вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва и Красноярск.

22 сентября матч "Арсенал - "Рубин", завершившийся вничью 2:2, посетили 11 805 зрителей. Это самое большое число зрителей на матчах "Арсенала" в этом сезоне РПЛ. На сегодняшний день "Арсенал" занимает 10 место в турнирной таблице премьер-лиги.

В среднем на матчаx РПЛ в этом сезоне присутствовали более 19 тысяч зрителей. Показатель на 37% больше, чем на играх РПЛ прошлого сезона. Всего матчи РПЛ этого сезона посетили уже более 1,2 млн человек.