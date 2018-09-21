2018-09-21T16:50:41+03:00
Общество

На улице Кауля в Туле асфальт уложили вокруг припаркованной машины

Об этом сообщают очевидцы в соцсети
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: "Тула Жесть"Фото: "Тула Жесть"
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21 сентября 2018 года туляки выложили в Сеть занимательную фотографию.

На ней - автомобиль "Мицубиси" на новенькой парковке возле супермаркета по улице Кауля.

Все бы ничего, если бы свежее дорожное покрытие не было уложено точно вокруг стоящего внедорожника. Словно по линейке дорожные работники отмеряли квадрат, чтобы не задеть битумом транспортное средство.

Опубликовавший фотокарточку в соцсети туляк подписал ее словосочетанием "минутка смеха". Вот только не знаешь, смеяться ли тут все же или плакать...

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