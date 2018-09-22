СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-22T07:51:44+03:00

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- Честно говоря, вы первая, кто за все эти годы мне позвонил по поводу автографа, - с нескрываемым удивлением отметил Леонид, но с готовностью поведал свою историю.

Леонид — владелец ценного артефакта в среде поклонников творчества Виктора Цоя. Житель Тулы почти 30 лет является обладателем автографа знаменитого рок-музыканта.

- В 1989 году я служил в вооруженных силах в Киеве. Во время концерта Виктор Цоя нас, солдат, поставили в оцепление, - углубляется в воспоминания туляк. - В перерыве я набрался смелости и подошел к нему за кулисами. Обаятельный мужчина! Поздоровался с ним по-мужски и попросил оставить автограф. Цой согласился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/669979" frameborder="0"></iframe> Туляк продает автограф Виктора Цоя за 149 999 рублей.

Небольшой снимок и военный билет — это все, что было в тот вечер у солдата. Рок-музыкант расписался на обороте черно-белой фотографии размером 9/13. На лицевой стороне снимка красовалось изображение друга Леонида, отпечатанное на фотобумаге «Березка». С тех пор с фотографией туляк не расставался.

- В 1990 году я мобилизовался. Все это время автограф хранился у меня. А в 2010 году решил продать его. Может людям нужно, - размышляет мужчина.

Впервые объявление о продаже на различных сайтах Леонид начал размещать как раз в 2010 году. Для этих целей использовал как платформы бесплатных объявлений, так и ресурсы для коллекционеров. Но за 8 лет звонков от покупателей так и не поступило.

Владелец оценил автограф Виктора Цоя в 149 999 рублей. Почему именно в эту сумму, пояснять отказался, заметив лишь, что автограф оригинальный да и вообще это «серьезная память» об исполнителе. К тому же сейчас, по его словам, распространяется много новоделов. Подлинность этого автографа туляк готов подтвердить и отдать на экспертизу. Правда, только за счет потенциального покупателя.

Автограф Виктора Цоя (1989г.)

КСТАТИ

К слову, на сайтах бесплатных объявлений продавцы в среднем оценивают автографы звездного исполнителя от 20 тысяч рублей. Наиболее популярная цена — 50 тысяч рублей. Предел ограничивается лишь фантазией продавца.

Но наибольшую ценность для поклонников творчества Цоя представляют личные вещи музыканта. Например, паспорт исполнителя. Бизнесмен, взявшийся за его продажу, оценил документ в 2,5 миллиона (подробности)

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