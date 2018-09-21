Туляк заплатит штраф за экстремистскую песню на своей странице в соцсети

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-21T16:27:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Зареченского района Тулы проведена проверка информации, поступившей из УФСБ России по Тульской области по факту распространения экстремистских материалов в сети "Интернет".

Как выяснилось, туляк разместил "запрещенку" на своей странице в ВКонтакте. Это была музыкальная композиция, текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных в нашей стране.

В результате судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и наказан штрафом в размере 1200 рублей. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.