2018-09-21T16:27:35+03:00
Происшествия

Туляк заплатит штраф за экстремистскую песню на своей странице в соцсети

Такое решение принял суд
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратурой Зареченского района Тулы проведена проверка информации, поступившей из УФСБ России по Тульской области по факту распространения экстремистских материалов в сети "Интернет".

Как выяснилось, туляк разместил "запрещенку" на своей странице в ВКонтакте. Это была музыкальная композиция, текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных в нашей стране.

В результате судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и наказан штрафом в размере 1200 рублей. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

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