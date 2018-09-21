Туляк заплатит штраф за экстремистскую песню на своей странице в соцсети
Такое решение принял суд
Фото: Алексей ФОКИН
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Прокуратурой Зареченского района Тулы проведена проверка информации, поступившей из УФСБ России по Тульской области по факту распространения экстремистских материалов в сети "Интернет".
Как выяснилось, туляк разместил "запрещенку" на своей странице в ВКонтакте. Это была музыкальная композиция, текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных в нашей стране.
В результате судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и наказан штрафом в размере 1200 рублей. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.