Погода в Туле 21 сентября: +26 и дымка
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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21 сентября 2018 года в Туле и области прогнозируется переменная облачность.
Осадков синоптики не обещают.
Утром местами стоит ожидать дымку. Видимость в это время - от 1 до 4 км.
Ветер южной четверти. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью +6…+11°С, днем +21…+26°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.