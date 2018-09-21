2018-09-21T16:50:41+03:00
Общество

Погода в Туле 21 сентября: +26 и дымка

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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21 сентября 2018 года в Туле и области прогнозируется переменная облачность.

Осадков синоптики не обещают.

Утром местами стоит ожидать дымку. Видимость в это время - от 1 до 4 км.

Ветер южной четверти. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +6…+11°С, днем +21…+26°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

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