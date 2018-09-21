В Тульской области возбудили уголовное дело по факту обрушения балкона в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-21T12:05:00+03:00

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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, вечером 19 августа мужчина со своей сестрой и маленьким сыном находились дома в поселке Мичуринский Тепло-Огаревского района. Около 19.30 они вышли на балкон квартиры на втором этаже. После этого балкон обрушился вместе с находившимися на нем людьми. Каждый из них получил травмы различной степени тяжести.

У мужчины диагностировали ушиб левого предплечья. Телесные повреждения, полученные женщиной, квалифицированы как средней тяжести вред здоровью. Травмы, полученные ребенком, квалифицированы как легкий вред здоровью.

Причиной обрушения балконной плиты послужило ненадлежащее техническое обслуживание сотрудниками управляющей компании МКП «Волчье-Дубровское ЖКХ» жилого многоквартирного дома, где проживали потерпевшие.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, виновных лиц, изымают необходимую документацию.