Под Тулой состоялся Кубок Губернатора Тульской области по конкуру

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-23T11:31:13+03:00

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22 сентября 2018 года в парке-отеле «Грумант» в Щекинском районе Тульской области прошел Кубок Губернатора Тульской области по конкуру.

Турнир посвятили 190-летию со дня рождения нашего великого земляка Льва Толстого.

В состязаниях приняли участие спортсмены из разных городов страны, в том числе 10 мастеров спорта России международного класса, а также Украины, Белоруссии и Молдовы.

Глава региона Алексей Дюмин, прибывший на мероприятие, отметил, что этот турнир уже стал доброй спортивной традицией в нашей губернии. Он также подчеркнул, что сегодняшний турнир – официальный этап чемпионата России по преодолению препятствий.

Для гостей турнира были подготовлены показательные конные выступления и насыщенная развлекательная программа: мастер-классы для детей и взрослых от музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна» и Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант», кулинарное шоу, фотозоны и экскурсии.