2018-09-23T11:20:49+03:00
Общество

В Тульскую область пришли грозы и дождь

Об этом сообщают синоптики
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды местами по территории Тульской области ожидаются грозы и дождь.

Ветер южный с порывами 5-10 м/с, местами -12-17 м/с.

Температура воздуха по области +13…+18°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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