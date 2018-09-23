В Тульскую область пришли грозы и дождь

«Прольешь кровь за нас, и мы тебя не выдадим»: как журналиста «КП» вербовали в армию Украины

Военные Незалежной бросили клич о мобилизации. Чтобы выяснить, что задумали ВСУ, наш корреспондент под видом русского перебежчика связался с их агентом