В Тульскую область пришли грозы и дождь
Об этом сообщают синоптики
Фото: Архив "КП"
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По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды местами по территории Тульской области ожидаются грозы и дождь.
Ветер южный с порывами 5-10 м/с, местами -12-17 м/с.
Температура воздуха по области +13…+18°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».