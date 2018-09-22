2018-09-22T12:48:24+03:00
Общество

22 сентября - годовщина вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 сентября 2018 года, исполняется ровно два года с момента вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области.

Одним из ключевых проектов, реализованных за это время по инициативе главы региона, можно смело назвать "Тульскую набережную".

О том, как всего за год это пространство преобразилось до неузнаваемости, смотрите в специальном видео, в озкучке которого принял участие Народный артист России Владимир Машков.

Тульская набережная.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24
В Туле прошел турнир по стрельбе среди сотрудников спецподразделений
Тульский "Арсенал" сыграет с казанским "Рубином"
В Туле проходит Первенство Мира по рукопашному бою
Тульская область подписала соглашение с Союзом развития туризма в РФ
Ранним утром в Липках загорелся дом
Программа мероприятий 22 сентября на Казанской набережной
22 сентября в Пролетарском районе Тулы изменится схема движения трамваев
На Оборонной в Туле сбили пешехода
В Тульской области выявлен очаг оспы овец
Под Тулой самосвал повредил газпровод: без топлива остались более 1500 тысяч человек
Молодежка тульского "Арсенала" одержала победу над "Рубином"
Туляк пойман на краже канализационных люков на Косой Горе
Житель Богородицка украл чугунную ограду с могилы
В Тульской области проходит обучение участников конкурса «Доброволец России»
Зарплата работников тульской компании не дотягивала до «минималки»
В Туле вандалы сломали один из тренажеров после открытия Болдинского сквера
В Туле часть Мясново осталась без воды
До конца года шести тульским участковым вручат ключи от служебных квартир
В Туле иномарка сбила трехлетнюю девочку во дворе многоэтажки
В Тульской области планируют создать 69 тыс. высокопроизводительных рабочих мест
Под Тулой в ДТП попали двое подростков на родительском мотоцикле
В Туле продолжаются приемки благоустроенных дворов
Пьяный 20-летний туляк убил товарища ножом в спину
В тульских школах продолжают работу Советы по питанию
Туляки задолжали за парковку почти 20,7 млн рублей
В Туле прошел конкурс «Лидер в образовании»
Из-за ДТП на Новомосковском шоссе в Туле растянулась большая пробка
В Тульской области обсуждают вопросы формирования тарифов на коммунальные услуги
67 дворовых территорий в Туле полностью благоустроены