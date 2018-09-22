22 сентября - годовщина вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-22T12:48:24+03:00

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Сегодня, 22 сентября 2018 года, исполняется ровно два года с момента вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области.

Одним из ключевых проектов, реализованных за это время по инициативе главы региона, можно смело назвать "Тульскую набережную".

О том, как всего за год это пространство преобразилось до неузнаваемости, смотрите в специальном видео, в озкучке которого принял участие Народный артист России Владимир Машков.