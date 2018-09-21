2018-09-20T16:50:39+03:00
Общество

Тульские школьники вступили в ряды юных инспекторов движения

На память ребята получили подарки с символикой ГИБДД и световозвращающими элементами
Мария ВЛАСОВА
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Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Учащиеся из Центра образования № 39 вступили в ряды юных инспекторов движения. В отряд приняли ребят, которые не только сами соблюдают правила дорожного движения, но и готовы обучать других.

Вступив в ряды ЮИД школьники вместе с сотрудниками ГИБДД в ходе социальных акций и мероприятий будут формировать культуру поведения на дорогах и популяризовать необходимость использования световозвращающих элементов.

Всего на территории Тульского региона функционирует более 100 отрядов ЮИД, которые включают в себя около 1500 участников движения.

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