2018-09-20T16:31:56+03:00
Происшествия

Туляк порезал ножом знакомого в сквере

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Заместитель прокурора Привокзального района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 42-летнего ранее судимого туляка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина выпивал со знакомым в сквере «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в п. Косая Гора. Приятели поссорились. Тогда туляк ножом несколько раз ударил знакомого в грудную клетку и живот.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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