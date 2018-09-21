Туляк порезал ножом знакомого в сквере

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-20T16:31:56+03:00

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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Заместитель прокурора Привокзального района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 42-летнего ранее судимого туляка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина выпивал со знакомым в сквере «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» в п. Косая Гора. Приятели поссорились. Тогда туляк ножом несколько раз ударил знакомого в грудную клетку и живот.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.