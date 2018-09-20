2018-09-20T16:26:11+03:00
Спорт

Олег КОНОНОВ: Атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча

Главный тренер «Арсенала» сказал пару слов о предстоящем матче канониров с "Рубином"
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Олег КононовОлег Кононов
Изменить размер текста:

Матч тульского «Арсенала» с казанским «Рубином», в рамках 8 тура чемпионата России, пройдет в субботу, 22 сентября. Начало на Центральном стадионе в 16:30.

Главный тренер «Арсенала» сказал пару слов о предстоящем матче оружейников:

- Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.

Не смотря на победу в прошлом матче с "Крыльями советов" Олег Кононов отмечает, что команде еще есть над чем работать.

Также тренер рассказал о самочувствии травмированного Максима Беляева:

- Он работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа - с тренером по физподготовке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы
Футбол, матч Копенгаген – Зенит. Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября 2018 на стадионе Паркен (Дания). Состав команд, статистика личных встреч
Экс-звезда НБА Андрей Кириленко - юным атлетам: «Великими спортсменами становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые»
Самый известный российский баскетболист XXI века приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс детям и сыграть в благотворительном матче [фоторепортаж, аудио]
Новости 24
Матч между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» рассудит арбитр из Смоленска
Тульские юнармейцы в школе «освободили заложников»
Сотрудники фабрик Essity в Тульской области примут участие в «Глобальной неделе безопасности»
Тульские студенты открыли новый археологический памятник
С начала года тульские судебные приставы выдворили из страны 327 нелегальных мигрантов
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
Жительница Тульской области украла кошелек у 89-летней пенсионерки
В Тульской области работает телефонная линия "Ребенок в опасности"
Полицейские и ФСБшники ловили мигрантов на тульских полях
В Туле прошла приемка дороги на улице Доктора Гумилевской
В День туризма в Туле пройдут бесплатные экскурсии по городу
Туляки могут стать донорами костного мозга
Туляки судятся из-за аннулированных туров с «Натали Турс»
В Тульской области мужчина на «УАЗе» сбил женщину на проезжей части
В Туле на ул. Пробной могут установить камеру для наблюдения за нарушителями скоростного режима