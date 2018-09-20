Олег КОНОНОВ: Атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-20T16:26:11+03:00

Главный тренер «Арсенала» сказал пару слов о предстоящем матче канониров с "Рубином"

Изменить размер текста: A A

Матч тульского «Арсенала» с казанским «Рубином», в рамках 8 тура чемпионата России, пройдет в субботу, 22 сентября. Начало на Центральном стадионе в 16:30.

Главный тренер «Арсенала» сказал пару слов о предстоящем матче оружейников:

- Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.

Не смотря на победу в прошлом матче с "Крыльями советов" Олег Кононов отмечает, что команде еще есть над чем работать.

Также тренер рассказал о самочувствии травмированного Максима Беляева:

- Он работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа - с тренером по физподготовке.