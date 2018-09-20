СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-20T14:26:50+03:00

На втором этапе из лучших участковых районов региона граждане будут выбирать Народного участкового Тульской области

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В Тульской области завершился первый этап конкурса «Народный участковый – 2018».

В результате голосования, состоявшегося на сайте регионального УМВД, граждане выбрали лучших участковых из каждого территориального органа на районном уровне.

Теперь, на втором этапе, в октябре 2018 года, из лучших участковых районов региона граждане будут выбирать Народного участкового Тульской области.

Тот, кто наберет больше всего голосов, представит регион в финальном голосовании в соревновании с Народными участковыми других субъектов РФ.

Отметим, что на первом этапе наиболее активно граждане голосовали за Александра Кочетова из Богородицкого района.