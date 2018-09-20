2018-09-20T09:27:46+03:00
Общество

В тульских школах открылись центры здорового питания

Именно так теперь называются привычные школьные столовые
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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19 сентября в Центре образования №8 и Центре образования №40 им. Героя Советского Союза И.А. Дементьева открылись центры здорового питания.

Именно так теперь называются привычные школьные столовые. Пищевые блоки здесь полностью переоборудованы, а школьникам предлагают подкрепиться сбалансированным питанием.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

На сегодняшний день в Туле открыто уже пять таких центров. Работы по ремонту школьных пищеблоков проводит ООО «Торговый Дом СПП», компания является одним из крупнейших операторов по оказанию услуг питания в общеобразовательных учреждениях, и строго придерживается основных принципов организации рационального питания учащихся.

Стоимость ремонта и переоборудования одной такой столовой составляет порядка 3 млн рублей.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

Ежегодно администрация города Тулы совместно с ООО «Торговый Дом СПП» планируют проводить переоборудование столовых в 2-3 школах.

- Администрация города Тулы ставит перед собой задачу, чтобы такие центры здорового питания появились в каждом образовательном учреждении, - отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов. – У нас при школах постоянно действуют советы по питанию, куда входят, конечно же, и родители. И сегодня мы отмечаем снижение нареканий на качество питания школьников.

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