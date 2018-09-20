В тульских школах открылись центры здорового питания
19 сентября в Центре образования №8 и Центре образования №40 им. Героя Советского Союза И.А. Дементьева открылись центры здорового питания.
Именно так теперь называются привычные школьные столовые. Пищевые блоки здесь полностью переоборудованы, а школьникам предлагают подкрепиться сбалансированным питанием.
Фото: Администрация города Тулы
На сегодняшний день в Туле открыто уже пять таких центров. Работы по ремонту школьных пищеблоков проводит ООО «Торговый Дом СПП», компания является одним из крупнейших операторов по оказанию услуг питания в общеобразовательных учреждениях, и строго придерживается основных принципов организации рационального питания учащихся.
Стоимость ремонта и переоборудования одной такой столовой составляет порядка 3 млн рублей.
Фото: Администрация города Тулы
Ежегодно администрация города Тулы совместно с ООО «Торговый Дом СПП» планируют проводить переоборудование столовых в 2-3 школах.
- Администрация города Тулы ставит перед собой задачу, чтобы такие центры здорового питания появились в каждом образовательном учреждении, - отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов. – У нас при школах постоянно действуют советы по питанию, куда входят, конечно же, и родители. И сегодня мы отмечаем снижение нареканий на качество питания школьников.