В Туле появятся новые трамвайные маршруты
Об этом стало известно на заседание комиссии по транспорту
Фото: Алексей ФОКИН
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В рамках заседания в администрации города Тулы обсудили вопросы организации маршрутов общественного транспорта.
Так, с 1 января 2019 года начнут работу два трамвайных маршрута.
Трамвай № 11 будет осуществлять движение по маршруту:
Щегловская засека – улица Кирова – улица Марата – улица Епифанская – улица Пролетарская – улица Советская – улица Оборонная – улица Кауля – Красный Перекоп.
Маршрут трамвая № 8 станет следующим:
Московский вокзал – улица Коминтерна – улица Советская – улица Октябрьская – улица М. Горького – улица Штыковая.
Трамваи будут работать по регулируемому тарифу МКП «Тулгорэлектротранс».