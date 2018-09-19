2018-09-19T16:47:01+03:00
Общество

В Туле появятся новые трамвайные маршруты

Об этом стало известно на заседание комиссии по транспорту
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В рамках заседания в администрации города Тулы обсудили вопросы организации маршрутов общественного транспорта.

Так, с 1 января 2019 года начнут работу два трамвайных маршрута.

Трамвай № 11 будет осуществлять движение по маршруту:

Щегловская засека – улица Кирова – улица Марата – улица Епифанская – улица Пролетарская – улица Советская – улица Оборонная – улица Кауля – Красный Перекоп.

Маршрут трамвая № 8 станет следующим:

Московский вокзал – улица Коминтерна – улица Советская – улица Октябрьская – улица М. Горького – улица Штыковая.

Трамваи будут работать по регулируемому тарифу МКП «Тулгорэлектротранс».

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