2018-09-19T16:47:01+03:00
Общество

В Тульской области создан ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей

Центр поиска будет сотрудничать со всеми заинтересованными учреждениями и организациями, а также с силовыми и поисковыми структурами
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В регионе создан ресурсный центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в природной и городской среде на базе Тульского областного отделения «Российский Красный крест».

В рамках взаимодействия по обучению добровольцев данного направления координатором определен ресурсный центр по развитию добровольческой деятельности региона, созданный на базе государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи».

Центр поиска будет сотрудничать со всеми заинтересованными учреждениями и организациями, а также с силовыми и поисковыми структурами.

В рамках деятельности Центра, Тульского областного отделения «Российский Красный крест» в пяти муниципальных образованиях области в целях обучения граждан, членов поисково-спасательных формирований, добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в природной и городской среде будут организованы обучающие занятия по оказанию первой помощи по Программе «Научись спасать жизнь».

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