Прокуратура внесла представление руководителю санатория «Иншинка» после массового отравления детей

19 Сент. 23:00 2018-09-19T16:47:01+03:00

В документе требуется незамедлительно устранить нарушения законодательства о здравоохранении и санэпидемблагополучии населения

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Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября 2018 года в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. кишечную инфекцию подхватили 18 детей. Пятеро были госпитализированы.

Прокуратурой Ленинского района была проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

По результатам лабораторного исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, четыре пробы пищевых продуктов, используемых в учреждении, не соответствуют санитарным требованиям. Также патогенная микрофлора была обнаружена в смыве с кухонного инвентаря.

- Перечисленные нарушения стали возможны в результате недостаточного знания ответственными должностными лицами требований действующего законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ненадлежащего исполнения последними своих обязанностей, а также - отсутствия должного контроля со стороны руководства образовательного учреждения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим заместитель прокурора Ленинского района в адрес руководителя санатория внесла представление с требованием незамедлительно устранить нарушения, а также причины и условия, им способствующие. Кроме того, руководству учреждения необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.