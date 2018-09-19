2018-09-19T16:47:01+03:00
Происшествия

Прокуратура внесла представление руководителю санатория «Иншинка» после массового отравления детей

В документе требуется незамедлительно устранить нарушения законодательства о здравоохранении и санэпидемблагополучии населения
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября 2018 года в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. кишечную инфекцию подхватили 18 детей. Пятеро были госпитализированы.

Прокуратурой Ленинского района была проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

По результатам лабораторного исследования, проведенного специалистами Роспотребнадзора, четыре пробы пищевых продуктов, используемых в учреждении, не соответствуют санитарным требованиям. Также патогенная микрофлора была обнаружена в смыве с кухонного инвентаря.

- Перечисленные нарушения стали возможны в результате недостаточного знания ответственными должностными лицами требований действующего законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ненадлежащего исполнения последними своих обязанностей, а также - отсутствия должного контроля со стороны руководства образовательного учреждения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим заместитель прокурора Ленинского района в адрес руководителя санатория внесла представление с требованием незамедлительно устранить нарушения, а также причины и условия, им способствующие. Кроме того, руководству учреждения необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вячеслав Чапкин получил медаль "Трудовая доблесть"
Ремонт "подземки" на пересечении Мосина и Советской в Туле продолжается
На улице Руднева в Туле будет ограничено движение трамваев
20 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Алексей Дюмин предложил учредить в регионе премию имени Е.Н. Сабинина
В селе Архангельское сгорела хозяйственная постройка
Житель Тульской области осужден за грабеж на мосту и кражу из квартиры
Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей в честь своего 30-летнего юбилея
На Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации
На Казанской набережной в Туле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе
26 сентября передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе
В Туле пройдет фестиваль «Верь в себя!»
Тульские фонтаны закроют на зиму
"Нива" перевернулась на крышу после столкновения с "ВАЗом" под Тулой
На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ"
Пожар в неэксплуатируемом здании в Кимовском районе тушили восемь человек
В Плавском районе загорелась грузовая "Газель"
Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7%
Водоснабжение в Богородицке полностью восстановлено
Жительница Тульской области помогла другу скрыть кровавое убийство в одном из деревенских домов
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников ОПК с Днем оружейника
В Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду
В Пролетарском округе Тулы снова нашли "резиновую" квартиру
Алексей Дюмин поздравил тульских оборонщиков с Днем оружейника