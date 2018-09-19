Под Тулой нашли скелет без вести пропавшего 10 лет назад мужчины

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-19T15:58:21+03:00

Также проводится биологическая экспертиза с целью установления ДНК потерпевшего

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека.

Как выяснилось, скелет мужчины нашли 18 сентября 2018 года неподалеку от поселка Садовый Воловского района Тульской области.

Рядом с костными останками были обнаружены предметы одежды, предположительно, принадлежавшие потерпевшему.

Предположительно, погибший - мужчина, который являлся без вести пропавшим на протяжении последних 10 лет.

- В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводится биологическая экспертиза с целью установления ДНК потерпевшего и его последующего сравнения с ДНК родственников пропавшего мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.