2018-09-19T15:58:21+03:00
Происшествия

Под Тулой нашли скелет без вести пропавшего 10 лет назад мужчины

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Также проводится биологическая экспертиза с целью установления ДНК потерпевшегоТакже проводится биологическая экспертиза с целью установления ДНК потерпевшего
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека.

Как выяснилось, скелет мужчины нашли 18 сентября 2018 года неподалеку от поселка Садовый Воловского района Тульской области.

Рядом с костными останками были обнаружены предметы одежды, предположительно, принадлежавшие потерпевшему.

Предположительно, погибший - мужчина, который являлся без вести пропавшим на протяжении последних 10 лет.

- В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводится биологическая экспертиза с целью установления ДНК потерпевшего и его последующего сравнения с ДНК родственников пропавшего мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На улице Руднева в Туле будет ограничено движение трамваев
20 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Алексей Дюмин предложил учредить в регионе премию имени Е.Н. Сабинина
В селе Архангельское сгорела хозяйственная постройка
Житель Тульской области осужден за грабеж на мосту и кражу из квартиры
Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей в честь своего 30-летнего юбилея
На Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации
На Казанской набережной в Туле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе
26 сентября передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе
В Туле пройдет фестиваль «Верь в себя!»
Тульские фонтаны закроют на зиму
"Нива" перевернулась на крышу после столкновения с "ВАЗом" под Тулой
На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ"
Пожар в неэксплуатируемом здании в Кимовском районе тушили восемь человек
В Плавском районе загорелась грузовая "Газель"
Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7%
Водоснабжение в Богородицке полностью восстановлено
Жительница Тульской области помогла другу скрыть кровавое убийство в одном из деревенских домов
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников ОПК с Днем оружейника
В Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду
В Пролетарском округе Тулы снова нашли "резиновую" квартиру
Алексей Дюмин поздравил тульских оборонщиков с Днем оружейника