В Богородицке рухнула крыша Дома культуры
Около шести утра 19 сентября 2018 года в Доме культуры города Богородицка произошло обрушение крыши. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обломки кровли полностью засыпали вход в здание. К частью, в результате произошедшего никто не пострадал.
Свобода слова Богородицк
Горожане отмечают, что состояние крыши уже давно было неудовлетворительным и случившегося стоило ожидать.
Свобода слова Богородицк
Отметим, Богородицкий Дом культуры находится в ведении МБУК «Культурно-информационный телерадиоцентр «Спектр» и является главным культурно-досуговым учреждением города.
В Богородицке рухнула крыша Дома культуры.Видео: Свобода слова Богородицк