В Богородицке рухнула крыша Дома культуры

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-19T14:08:56+03:00

Горожане отмечают, что состояние крыши уже давно было неудовлетворительным [фото, видео]

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Около шести утра 19 сентября 2018 года в Доме культуры города Богородицка произошло обрушение крыши. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обломки кровли полностью засыпали вход в здание. К частью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Свобода слова Богородицк

Горожане отмечают, что состояние крыши уже давно было неудовлетворительным и случившегося стоило ожидать.

Свобода слова Богородицк

Отметим, Богородицкий Дом культуры находится в ведении МБУК «Культурно-информационный телерадиоцентр «Спектр» и является главным культурно-досуговым учреждением города.