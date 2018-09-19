2018-09-19T14:08:56+03:00
Происшествия

В Богородицке рухнула крыша Дома культуры

Горожане отмечают, что состояние крыши уже давно было неудовлетворительным [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Свобода слова БогородицкФото: Свобода слова Богородицк
Изменить размер текста:

Около шести утра 19 сентября 2018 года в Доме культуры города Богородицка произошло обрушение крыши. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Обломки кровли полностью засыпали вход в здание. К частью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Свобода слова Богородицк

Свобода слова Богородицк

Горожане отмечают, что состояние крыши уже давно было неудовлетворительным и случившегося стоило ожидать.

Свобода слова Богородицк

Свобода слова Богородицк

Отметим, Богородицкий Дом культуры находится в ведении МБУК «Культурно-информационный телерадиоцентр «Спектр» и является главным культурно-досуговым учреждением города.

В Богородицке рухнула крыша Дома культуры.Видео: Свобода слова Богородицк

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил Большую игру с призовым фондом 1 млн рублей в честь своего 30-летнего юбилея
На Октябрьской в Туле неизвестный напал на комплекс фотофиксации
На Казанской набережной в Туле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе
26 сентября передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе
В Туле пройдет фестиваль «Верь в себя!»
Тульские фонтаны закроют на зиму
"Нива" перевернулась на крышу после столкновения с "ВАЗом" под Тулой
На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ГАЗ"
Пожар в неэксплуатируемом здании в Кимовском районе тушили восемь человек
В Плавском районе загорелась грузовая "Газель"
Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7%
Водоснабжение в Богородицке полностью восстановлено
Жительница Тульской области помогла другу скрыть кровавое убийство в одном из деревенских домов
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили работников ОПК с Днем оружейника
В Тульской области наблюдается положительная динамика по отдельным уровням техногенного воздействия на окружающую среду
В Пролетарском округе Тулы снова нашли "резиновую" квартиру
Алексей Дюмин поздравил тульских оборонщиков с Днем оружейника