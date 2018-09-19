В Туле открыли бюст выдающемуся тульскому оружейнику Федору Токареву

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-19T13:38:41+03:00

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19 сентября 2018 года - в День оружейника - на Аллее славы около здания тульского музея оружия торжественно открыли бюст выдающемуся тульскому оружейнику, Герою Социалистического Труда, Федору Токареву.

Федор Васильевич разработал разработал самозарядные винтовки, модернизировал пулемет «Максим», создал первый отечественный пистолет-пулемет и, конечно, легендарный пистолет ТТ.

- Пусть память о нем живет в наших сердцах! И пусть его наследие и идеи продолжают вдохновлять нынешнее поколение конструкторов на новые достижения, - отметил присутствующий на мероприятии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Фото: Правительство ТО

Торжественная часть открытия закончилась возложением цветов к новому памятнику.

Фото: Правительство ТО

Справка КП

Федор Васильевич Токарев родился 2(14) июня 1871 года в станице Мечетинской Черкасского округа области Войска Донского (ныне Зерноградский район Ростовской области).

С 1921 года Федор Токарев работал на Тульском оружейном заводе. В 1924 году на основе конструкции станкового пулемета Максима он разработал ручной пулемет Максима-Токарева, который 26 мая 1925 года был принят на вооружение Красной армии. В 1926 году Токарев создал новый вариант пулемета Максима для применения в авиации, заменивший пулемет Виккерса, а годом позже - первый отечественный пистолет-пулемет под револьверный патрон.

В 1930 году на вооружение армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет ТТ. Испытания выявили превосходство этого пистолета над многими другими по массе, габаритам и мощности в различных условиях эксплуатации. ТТ получил огромную популярность во всем мире.

Федор Васильевич также разработал самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40, которые затем применялись в ходе Великой Отечественной войны.

Федор Токарев создавал не только оружие. Так, в 1948 году он сконструировал оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который в небольшом количестве выпустили в 1948–1949 годах на Красногорском механическом заводе. После существенной переработки заводскими конструкторами фотоаппарат Токарева под названием ФТ-2 выпускался с 1958 по 1965 годы.

Умер Федор Васильевич 7 июня 1968 года в столице. Его похоронили в Туле на Всехсвятском кладбище.