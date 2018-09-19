В Туле презентовали книгу «Премия С.И. Мосина: из века в век»

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-19T11:05:50+03:00

Она начинается с исторической главы и продолжается рассказом о награжденных

Изменить размер текста: A A

19 сентября 2018 года - в День оружейника, в здании Тульского государственного музея оружия презентовали книга «Премия С.И. Мосина: из века в век».

Коллектив из 150 человек работал над книгой 2,5 года. Она начинается с исторической главы и продолжается рассказом о награжденных премией Мосина.

В книге упоминается около 2600 фамилий.

Издательство книги взяли на себя меценаты.

Фото: Алексей ФОКИН