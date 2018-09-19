В Туле презентовали книгу «Премия С.И. Мосина: из века в век»
Она начинается с исторической главы и продолжается рассказом о награжденных
Фото: Алексей ФОКИН
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19 сентября 2018 года - в День оружейника, в здании Тульского государственного музея оружия презентовали книга «Премия С.И. Мосина: из века в век».
Коллектив из 150 человек работал над книгой 2,5 года. Она начинается с исторической главы и продолжается рассказом о награжденных премией Мосина.
В книге упоминается около 2600 фамилий.
Издательство книги взяли на себя меценаты.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН