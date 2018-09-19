Юрий Дудь рассказал своим подписчикам о Туле
Журналист порекомендовал Тулу для семейного отдыха
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В своем новом выпуске программы «ВДудь» российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь рассказал своим подписчикам об оружейной столице, отметив, что она отлично подходит для семейного отдыха.
Он отметил, что в Тульском кремле, после его обновления, действительно стало приятно гулять. Также он коротко поведал о кластере "Октава", расположенном на действующем заводе студийных микрофонов.
Отрывок нового выпуска блогера о Туле - смотрите ниже:
Юрий Дудь рассказал своим подписчикам о Туле.