В тульские храмы прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед»
Первыми икону увидят верующие села Гремячее 23 сентября
Фото: Администрация города Тулы
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В храмы Тульской епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед». Она явилась 21 октября 1917 года, за несколько дней до Октябрьской революции в селе Ташла Самарской губернии.
Прибытие иконы благословил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Святыню сопровождает конвой казаков.
Первыми икону увидят верующие села Гремячее 23 сентября.
График пребывания иконы Божией Матери «Избавительница от бед», совершение молебнов в приходах и монастырях Тульской епархии с 23 сентября по 12 октября – здесь.