Алексей Дюмин передал тулякам утренний физкульт-привет
Алексей Геннадьевич на велосипеде проехал по дорогам Тульской области [видео]
Фото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин является активным приверженцем спортивных тренировок. Вот и это утро для главы региона началось с пользой.
Алексей Геннадьевич на велосипеде и в спортивном обмундировании проехал по дорогам Тульской области. Губернатор передал тулякам утренний физкульт-привет.
Утренний физкульт привет от Алексея Дюмина.
Соответствующее видео с утренней тренировки Алексея Дюмина появилось на странице регионального правительства в социальной сети.
Фото: Правительство Тульской области