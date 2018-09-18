2018-09-18T08:45:21+03:00
Спорт

Алексей Дюмин передал тулякам утренний физкульт-привет

Алексей Геннадьевич на велосипеде проехал по дорогам Тульской области [видео]
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Алексей Дюмин является активным приверженцем спортивных тренировок. Вот и это утро для главы региона началось с пользой.

Алексей Геннадьевич на велосипеде и в спортивном обмундировании проехал по дорогам Тульской области. Губернатор передал тулякам утренний физкульт-привет.

Утренний физкульт привет от Алексея Дюмина.

Соответствующее видео с утренней тренировки Алексея Дюмина появилось на странице регионального правительства в социальной сети.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

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