2018-09-18T17:00:55+03:00
Происшествия

В Туле умер водитель врезавшегося в многоэтажку троллейбуса

69-летняя кондуктор до сих пор в больнице
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Водитель троллейбуса, который врезался в пятиэтажный дом по улице Дм. Ульянова в Туле, умер от кровоизлияния в мозг в реанимации после нескольких дней комы, сообщает РИА.

Напомним, ЧП с "рогатым" произошло в Туле около десяти часов вечера 6 сентября 2018 года. Водитель потерял сознание, а в результате и управление транспортым средством. Троллейбус №13 задом скатился по дороге и протаранил стену дома, пробив ее насквозь.

В результате ДТП погиб водитель, 69-летняя кондуктор до сих пор находится в больнице. Также в результате ДТП пострадала 90-летняя женщина из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.

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