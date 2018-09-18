В Туле умер водитель врезавшегося в многоэтажку троллейбуса

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-18T17:00:55+03:00

69-летняя кондуктор до сих пор в больнице

Изменить размер текста: A A

Водитель троллейбуса, который врезался в пятиэтажный дом по улице Дм. Ульянова в Туле, умер от кровоизлияния в мозг в реанимации после нескольких дней комы, сообщает РИА.

Напомним, ЧП с "рогатым" произошло в Туле около десяти часов вечера 6 сентября 2018 года. Водитель потерял сознание, а в результате и управление транспортым средством. Троллейбус №13 задом скатился по дороге и протаранил стену дома, пробив ее насквозь.

В результате ДТП погиб водитель, 69-летняя кондуктор до сих пор находится в больнице. Также в результате ДТП пострадала 90-летняя женщина из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось видео ДТП на ул. Дм. Ульянова в Туле с участием троллейбуса

На кадрах троллейбус скатывается назад на полной скорости (подробности)

В тульской пятиэтажке на ул. Дм. Ульянова, в которую врезался троллейбус, разбирают завалы

Пробоину в стене УК залатает в течение дня (подробности)

Директор МКП «Тулгорэлектротранс»: По факту ДТП с участием троллейбуса будет проведена внутренняя проверка

Алексей Марушкин прокомментировал произошедшее ДТП на улице Дмитрия Ульянова в Туле (подробности)