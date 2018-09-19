2018-09-18T16:58:01+03:00
Происшествия

В тульском ресторане «Гетсби» прокуратура нашла нарушения

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Центрального района с экспертом Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили ресторан «Гетсби» (ООО «Иберия Инвест»).

В заведении нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- санитарное содержание производственных помещений неудовлетворительное, текущая уборка проводится несвоевременно, некачественно;

- не предусмотрен овощной цех, обработка корнеплодов осуществляется в мясном цехе;

- нарушается режим мытья посуды. В моечном отделении предусмотрено 2 моечные ванны, в которых моется кухонная и столовая посуда;

- не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с обязательной отметкой в специальном журнале;

- не представлены протоколы лабораторных испытаний по микробиологическим показателям готовых блюд, кулинарных изделий, воды, смывов с объектов внешней среды.

В отношении администратора ресторана прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Постановление направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Также представление получил директор организации. Ему предстоит устранить выявленные нарушения, а виновное лицо привлечь к дисциплинарной ответственности.

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