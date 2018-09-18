2018-09-18T16:38:05+03:00
Общество

На колокольню храма Петра и Павла в Туле установили золотой крест

Верующие спешили приложиться к святыне [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 сентября 2018 года, в Туле прошло мероприятие по установке освященного креста и навершия на колокольню храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Крест, покрытый сусальным золотом, освятил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сварка креста и навершия. Фото: Алексей ФОКИН

Сварка креста и навершия. Фото: Алексей ФОКИН

Верующие спешили приложиться к святыне, пока его не подняли на самую вершину 200-летнего строения.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Колокольня много раз перестраивалась, в войну была разрушена снарядом, а теперь, наконец, отреставрирована. Восстанавливали ее по дореволюционным чертежам, чудом найденным в архивах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Через неделю будут сняты все леса, проведены завершающие работы, и все увидят колокольню в ее подлинном виде. Высота навершия с крестом составляет 12 метров, вместе с ними колокольня возвышается на 54 метра.

Также на колокольне разместятся часы с ежечасным боем.

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