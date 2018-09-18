На колокольню храма Петра и Павла в Туле установили золотой крест
Сегодня, 18 сентября 2018 года, в Туле прошло мероприятие по установке освященного креста и навершия на колокольню храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Фото: Алексей ФОКИН
Крест, покрытый сусальным золотом, освятил Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Фото: Алексей ФОКИН
Сварка креста и навершия. Фото: Алексей ФОКИН
Верующие спешили приложиться к святыне, пока его не подняли на самую вершину 200-летнего строения.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Колокольня много раз перестраивалась, в войну была разрушена снарядом, а теперь, наконец, отреставрирована. Восстанавливали ее по дореволюционным чертежам, чудом найденным в архивах.
Фото: Алексей ФОКИН
Через неделю будут сняты все леса, проведены завершающие работы, и все увидят колокольню в ее подлинном виде. Высота навершия с крестом составляет 12 метров, вместе с ними колокольня возвышается на 54 метра.
Также на колокольне разместятся часы с ежечасным боем.