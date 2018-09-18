Прокуратура Тульской области начала проверку детских площадок после трагедии с мальчиком в Узловой

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-18T15:30:33+03:00

Восьмилетнему ребенку отрезало фаланги пальцев, когда он катался на карусели

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1 сентября 2018 года восьмилетний мальчик из поселка Партизан Узлововского района Тульской области получил серьезную травму, играя на детской площадке. Старой каруселью ему частично оторвало пальцы на правой руке.

По указанию прокуратуры Тульской области Узловская межрайонная прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту травмирования ребенка.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности собственников игровой площадки, работников медицинских учреждений, куда был доставлен мальчик на предмет информирования правоохранительных органов о получении травмы ребенком, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, по указанию прокурора области в настоящее время всеми городскими и районными прокурорами проводятся проверки соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации детских игровых площадок. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверок прокурор области Роман Прасков взял на личный контроль.

Отметим также, что в настоящее время по факту произошедшего с мальчиком проводится проверка в СУ СКР по Тульской области.