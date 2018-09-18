Причиной отравления 18 детей в санатории "Иншинка" в Тульской области стала загрязненная еда

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-18T14:39:09+03:00

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Завершается противоэпидемические мероприятия в ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» им. супругов Баташева И.С. и Баташевой». Ночью с 10 на 11 сентября 2018 года в учреждении отравились 18 детей.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.

Специалисты установили, что возбудителем заболевания стала условно-патогенная микрофлора. Дети пострадали при употреблении блюд, загрязненных в результате несоблюдения персоналом учреждения санитарно-противоэпидемического режима.

В ходе расследования в санатории нашли нарушения требований санитарного законодательства. По всем обнаруженным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Очаг локализован. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.